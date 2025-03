Lettera43.it - Oltre 400 star del cinema e della musica chiedono a Trump protezione dall’IA

Leggi su Lettera43.it

Hollywood stavolta chiede aiuto a. Più di 400 celebrità fra attori, registi e sceneggiatori del, ma anche, hanno infatti scritto una lettera aperta al presidente Usa per chiedergli maggiore tutela dall’intelligenza artificiale in merito al suo piano d’azione. L’iniziativa è una diretta risposta alle recenti osservazioni presentate all’Office of Science and Technology Policy da parte di Google e OpenAI, secondo cui la legge statunitense dovrebbe consentire di addestrare i sistemi su opere protette dal copyright anche senza ottenere l’approvazione diretta degli autori. «Non c’è motivo di indebolire o eliminare le protezioni che hanno aiutato l’America a prosperare», si legge nella lettera. «Crediamo fermamente che la leadership americana non debba avvenire a spese delle nostre essenziali industrie creative».