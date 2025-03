Ilnapolista.it - Olivera: «Non ho giocato per quasi un mese e mezzo, voglio recuperare il ritmo partita»

Mathias, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale, l’Uruguay.ha parlato anche del suo infortunio che lo tenuto lontano dai campi per lungo tempo.: «fare un’ottima prestazione venerdì contro l’Argentina»Le parole di:«Quando sei convocato e devi giocare per la nazionale, è sempre un grande motivo d’orgoglio per me. Sono molto felice di essere qui. Dopo l’infortunio al soleo, non hoperun. Adesso il mio obiettivo è quello diile fare un’ottima prestazione venerdì contro l’Argentina. Gare come queste mi danno davvero una grande emozione. Giocheremo davanti alla nostra gente e in uno stadio sold out. Speriamo di regalare una gioia a tutti loro»«Ogni allenamento è veramente intenso.