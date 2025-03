Lanazione.it - Odissea per i pendolari. Niente treni da Signa. Assalita l’altra stazione: “Servono navette”

Leggi su Lanazione.it

e Lastra a, 18 marzo 2025 – Il maltempo continua a far sentire i suoi effetti nelle Signe, fra strade, smottamenti (anche sulla scarpata della Fi-Pi-Li) e tratti ferroviari interrotti. Importanti i disagi a, dove la chiusura dei binari fra Firenze ed Empoli (almeno fino al 24 marzo) si è sommata al blocco del sottopasso pedonale della, interessato da lavori ormai da diversi giorni. Per questo motivo, iprovenienti dal centro dinon hanno potuto ieri neppure passare dalla parte opposta dei binari e raggiungere a piedi ladi Lastra ache è regolarmente funzionante (circa 20 minuti di cammino), ma sono stati costretti a percorrere tutta via Roma, passando dalla Costa e raddoppiando la distanza. La conseguenza diretta è stata che quasi tutti si sono mossi in auto verso Lastra a, paralizzando il traffico di per sé già congestionato.