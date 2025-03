It.insideover.com - Ocse, peggio della Germania solo il Messico. C’era una volta la “locomotiva d’Europa”

unala. Le previsioni per l’economia globale nell’anno in corso, pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza Economica (), certificano la stagnazione dell’economia, secondare economia tra i membri del club dei Paesi più avanzati sia nel 2024 che nel 2025.Lafanalino di coda per crescitaLo scorso anno, l’ha sottolineato che il Pil reale di Berlino si è contratto dello 0,2%, unica economia del club in recessione assieme all’Argentina (-1,8%), mentre nel 2025 lasarà ancora penultima (+0,4% di crescita) davanti al(-1,3% di recessione prevista) in un contesto di grande rallentamento generalizzato dell’economia internazionale, trainatadal terzetto Cina, India e Indonesia a mantenere livelli di crescita superiori al 3% su scala globale.