Unlimitednews.it - Ocse, i dazi frenano la crescita globale

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Lascenderà dal 3,2% nel 2024, al 3,1 nel 2025 e al 3 nel 2026, con barriere commerciali più elevate in diverse economie del G20 e una maggiore incertezza geopolitica che grava sugli investimenti e sulla spesa delle famiglie: è quanto si legge nelle Prospettive Economiche Intermedie dell’presentate a Parigi. I recenti indicatori di attività hanno iniziato a mostrare una flessione delle prospettive di. La fiducia di imprese e consumatori si è indebolita in alcuni Paesi e gli indicatori di incertezza della politica economica sono aumentati notevolmente in tutto il mondo. L’mette in guardia su cambiamenti significativi nelle politiche commerciali che, se sostenuti, colpirebbero lae aumenterebbero l’inflazione.