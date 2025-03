Laprimapagina.it - “Oceano-Mare “

-Mar”A existência feliz“. por exemplo, olhe para essas peçaspequenos, de vidro colorido, eram talvezgarrafas ou copos que as pessoasele jogou fora. Olhando para eles eles não têm mais vidamas se você colocá-los juntos um ao lado do outroelas se tornam um mosaico, um lindo mosaico colorido.Isso faz você entender o quão facilmente as pessoasele se livra de coisas bonitas, ele não se apegae os joga fora.Ele faz isso com amizades e amores também,é por isso que ele é triste, ele não se apega a nada nem a ninguém,ele não ama! “Vincenzo CalafioreAqui no “” a vida flui lentamente, tem o mesmo ritmo do mar calmo na primavera.Minhas pegadas ficam impressas na areia, o mar não sobe na praia para apagá-las.Basta olhar para o mar para saber se vai ser um bom dia, e hoje vai ser.