Ilgiorno.it - Nuovo ponte di Paderno d’Adda e Pemontana: nel Lecchese è incubo traffico

(Lecco) – Da una parte ildi, dall’altra la Pedemontana. In mezzo, anche, i paesi del Meratese, daappunto fino a Verderio, passando per Robbiate, Merate, Osnago e Lomagna, che verranno tutti invasi da ulteriori automobilisti e camionisti di passaggio. Dalle stime si prevede un incremento didi 15mila macchine e almeno 2mila camion, su strade dove già faticano a passarci quelli attuali, perché strette, costellate di semafori e rotatorie minuscole ancora all’italiana non alla francese a precedenza interna, e che attraversano centri abitati. Una bomba viabilistica annunciata, da disinnescare prima che sia troppo tardi, visto che i lavori per la Pedemontana alle porte del Meratese sono in corso ed, entro un tempo relativamente breve, dovrebbero cominciare pure quelli per ildi