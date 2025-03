Nuovo parco sul Tevere | Roma inaugura uno spazio verde affacciato sul fiume

Leggi su Funweek.it

Novità in arrivo per. Sta per essereto unurbano fluviale che prenderà il nome di Lungodelle navi. Si tratta di uno dei 5 parchi d’affaccio, cheCapitale prevede di realizzare entro il 2025.sul: il progettoIl progetto Lungodelle navi fa parte di un piano molto più ampio previsto daCapitale. Esso vede la partecipazione all’zione del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.Leggi anche: — Chi l’avrebbe mai detto, la fortuna dinascosta tra le acque delIl primo dei 5 parchi diCapitale nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, è stato finanziato con circa 800 mila euro. L’area interessata ha un’importante valenza naturalistica tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, si estende 1,6 ettari, per lungo tempo Oasi WWF e dichiarata Monumento Naturale negli ultimi tempi.