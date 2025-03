Serieanews.com - Nuovo ds, il Milan ha scelto: sorpasso al fotofinish su Tare – ESCLUSIVA

Leggi su Serieanews.com

La svolta è arrivata quando nessuno se lo aspettava. Ora il futuro delprende una direzione chiara, anche se i dettagli più interessanti devono ancora emergereds, ilhaalsu(Foto: LaPresse) – serieanews.comCerte volte, nell’aria, si sente che qualcosa sta per succedere. Si respira. Al, da settimane, si percepiva questo clima. Quel misto di attesa e tensione che si vive quando si deve decidere da che parte andare. E adesso la strada è tracciata.La proprietà americana, con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani in prima linea, ha deciso di rompere gli indugi. La stagione disastrosa che si sta chiudendo ha lasciato solo una certezza: serve uninizio. Niente più cerotti o soluzioni temporanee. Si riparte da zero. Via l’allenatore, via diversi leader dello spogliatoio, e pure qualche figura simbolica dentro la società potrebbe salu