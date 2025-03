Calciomercato.it - Nuovo accordo per Inzaghi: l’Inter anticipa la Premier e … Paratici | CM.IT

Scatto Inter verso lo scudetto dopo il blitz del ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta. Prova di forza della squadra di Simone, che allunga rispetto agli orobici e al Napoli dell’ex Conte secondo in classifica.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itCarlos Augusto e capitan Lautaro Martinez lanciano i campioni d’Italia, conche per l’ennesima volta stravince il duello in panchina contro Gasperini. L’allenatore piacentino è l’unico in Italia ancora in corsa su tre fronti (senza dimenticare il Mondiale in estate) ed è l’artefice di una macchina quasi perfetta, a parte qualche fisiologico intoppo dentro una stagione densissima di impegni.è l’uomo giusto al posto giusto e anche nei momenti meno felici è stato sempre appoggiato dalla società.Logico pensare così a un rinnovo per, che lo scorso luglio aveva prolungato il propriofino al 2026.