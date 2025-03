Sportnews.eu - Nuove regole imposte dalla FIA, dal GP di Cina i team dovranno modificare questo particolare

Leggi su Sportnews.eu

Se ne parla da mesi, ora la FIA imponegià a partire dal prossimo GP di: che cosa cambierà? La Ferrari sarà svantaggiata?Se dal prossimo anno cambieranno lein Formula 1, con l’introduzione di un nuovo rigido codice e sanzioni decisamente più severe, già da qualche mese si sta discutendo su alcuni dettagli che sollevano molteplici dubbi. In, archiviata la prima gara della stagione, sul circuito di Melbourne, la FIA ha impostagià a partireprossima gara.Hamilton in partenza dai box e sotto la pioggia (Sportnews.eu)Che cosa cambierà nel Gran Premio di? Sul circuito di Shangai le vetture potrebbero scendere in pista leggermente modificate. Il tutto per via di un comportamento sospetto dell’ala posteriore delle monoposto. Da tempo, infatti, l’uso dei flessibili è sotto accusa.