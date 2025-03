Lanazione.it - Nuove Acque, domenica torna la Corsa dell'Acqua ad Arezzo

, 18 marzo 2025 – Con il patrocinio del CONI,a Provincia e del Comune diorganizza la terza edizionea “”, la gara podistica su strada di 14Km. Laagonistica segue un percorso che alterna tratti pianeggianti e pendenze, toccando alcuni impianti del gestore idrico. Lo start, alle 9:30, sarà all’impianto in località Buon Riposo; poi gli atleti correranno per Campoluci, Poggio Cuculo, Ceciliano e Montaione e taglieranno il traguardo presso la sede in via Ernesto Rossi. Lungo il percorso, i runners troveranno due punti ristoro: il primo a Poggio Cuculo, in prossimità del quinto chilometro, e il secondo a San Leo, in corrispondenza dei dieci chilometri. Oltre allacompetitiva, in occasionesi terranno le gare per i settori giovanili con a partecipazione di Legambiente, allo scopo di avvicinare i più giovani allo sport e alla tutelae risorse idriche.