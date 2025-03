Quotidiano.net - Nuova super homepage per i servizi fiscali: prenotazioni e assistenza online

Una sola pagina web ma con doppi. Da oggi, collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, si apre una" che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività di entrambe le Agenzie. Tra ia disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell'ufficio a cui rivolgersi per ricevere. Dalla pagina di prima consultazione è possibile raggiungere, con link diretti, i principaliper i contribuenti, ma in qualsiasi momento è possibile accedere ai siti istituzionali delle due Agenzie, che restano centrali e specifici nel fornire ai cittadini la completa consultazione di aggiornamenti normativi, notizie e strumenti telematici per svolgere le operazioni