Nuova Skoda Fabia 2026: con il restyling sarà anche ibrida?

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo aldella Škodaprevisto per il, ma ci sono diverse ipotesi basate sulle tendenze di mercato e sulle strategie del marchio. Škoda ha già annunciato un forte impegno verso l’elettrificazione della sua gamma, con l’obiettivo di lanciare sei nuovi modelli elettrici entro il. Tra questi, potrebbe esserci unacitycar di segmento B che potrebbe rappresentare un’evoluzione dellao un modello complementare.La Škodaattuale, lanciata nel 2021 con la quarta generazione, è basata sulla piattaforma MQB-A0 del gruppo Volkswagen, la stessa utilizzata da modelli come la Volkswagen Polo e la SEAT Ibiza. Questa architettura consente l’adozione di motorizzazioni ibride leggere (mild-hybrid), che potrebbero essere introdotte con ildel