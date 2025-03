Sport.quotidiano.net - Nuoto. Medaglie cussine a Riccione e Carpi. Addesso da applausi

Si sono svolte rispettivamente allo stadio deldie presso la piscina Cooperdile finali regionali primaverili in vasca da 25 metri, con i nuotatori cussini autori di ottimi risultati. Il titolo regionale lo porta a casa Riccardonel 100 rana categoria ragazzi under 14 che con uno crono di 1’08”7 si qualifica per i criteria; per lui anche un bellissimo argento nella doppia distanza con 2’35”5. Da notare che in entrambe le gara migliora di molto i propri personali. Bravissima anche Alice Canella, che stacca il pass per i criteria nei 100 dorso arrivando terza con 1’07”7. Qualifica ottenuta anche nella doppia distanza con 2’27”5 portando a casa l’argento; per l’atleta anche un ottimo quarto posto nel 50 stile libero, dove migliora di oltre un secondo il proprio best ed un settimo nel 100 farfalla.