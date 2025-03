Ilrestodelcarlino.it - Novità L’alternativa al vino? Il succo vegetale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non solo il. Stefano Ciotti, cuoco stellato di "Nostrano" di Pesaro, ha presentato ieriall’alcol a tavola: "Ilresta un ingrediente fondamen tale della nostra cucina, ma c’è anche chi non vuole berlo, per timore del tasso alcolico e delle multe, per l’età, per la dieta", spiega Stefano. Di qui la ricerca avviata assieme a Giulia Cafiero: "Ci siamo ritrovati – afferma il cuoco stellato – per confrontare le nostre culture. Lei lavora in Danimarca al Geranium, celebre ristorante di Copenhagen in particolare sul concetto delle bevande a base di frutta ed erbe. Si tratta di alternative alper chi vuole sperimentare nuovi percorsi". Nasce così da Pesaro una nuova proposta. Stefano Ciotti ha presentato ieri assieme a Giulia e alla sua squadra di cucina, una serie di piatti stellati da abbinare a bevande alternative senza alcol e a base di ingredienti naturali, attingendo a piene mani dal libro che Giulia Cafiero ha firmato e presentato: "Juice Pairing-tecniche per la preparazione di succhi e abbinamenti naturali a tavola".