Notizie Asvis Global democracy index | diminuiscono nel mondo i governi democratici

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Milos Skakal della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 7 marzo 2025Da ormai dieci anni il livello di democratizzazione degli Stati nelè in continuo declino. Questo è il messaggio principale che fuoriesce dal2024, pubblicato a fine febbraio dall’Economist intelligence unit (Eiu). Il documento valuta ogni anno 167 Paesi e territori su una scala da zero a dieci basata su cinque criteri: processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. I Paesi sono poi raggruppati in quattro categorie: democrazie complete, democrazie imperfette, regimi ibridi e regimi autoritari.La democrazia in caduta liberaNel 2024, nonostante le elezioni che hanno interessato circa 70 Paesi, la mediae dell’Indice di democrazia dell’Economist è sceso al minimo storico di 5,17 punti, in calo rispetto al massimo di 5,5 del 2015.