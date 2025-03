Ilgiorno.it - Note, spiritualità e saperi. C’è Monza Music Meetings

Concerti corali e di jazz, esibizioni pianistiche, performance che mescolano danza e visita guidata, spettacoli teatrali e opere buffe. E poi dibattiti e discussioni sui rapporti traa ee quelli traa e scienza. Prenderà il via questo fine settimana la nuova edizione della rassegna. Il festival, organizzato dall’Orchestra da camera Canova insieme all’Accademia Chigiana di Siena e all’associazioneamorfosi, in collaborazione con la Fondazione Gioventùale d’Italia, le associazioni Rina Sala Gallo, Cori Lombardia e Novaluna, animerà la città per due settimane. L’esordio sabato alle 18.30 nella chiesa di San Pietro Martire con il “Concerto Poetico“ curato dal coro Cosmo Kor: ad alternarsi in scena saranno il coro di voci bianche Il Mandarino, l’Alchimia Vocal Ensemble e l’Echoes City Choir.