Notizieaudaci.it - ‘Non ti faccio più vedere tua figlia’: 34enne di Santeramo si toglie la vita, lei rischia il processo

Dopo le nozze la 30enne ha iniziato a minacciare e maltrattare il maritoA partire dalla nascita della figlia, nel 2021, avrebbe iniziato a maltrattare abitualmente suo marito, con insulti e minacce che avrebbero causato nell’uomo uno stato di terrore e prostrazione psichica a causa del quale, ad aprile scorso, si sarebbe tolto la. L’insofferenza, il ritorno in Egitto e le richieste di soldiL’uomo era undiin Colle (Bari), la donna è una 30enne egiziana ma vive da tempo in Italia. E oradi essere rinviata a giudizio per maltrattamenti aggravati dalla morte: l’udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Bari, si aprirà mercoledì 19 marzo. I due si conobbero a Sharm el-Sheik, in Egitto, in un periodo in cui ilsi trovava lì per lavorare come animatore in un villaggio turistico.