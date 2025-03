Iltempo.it - Non solo Parma. Cerno: il vero piano della sinistra per rubarci soldi e simboli della Repubblica | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Non c'èil caso del pullman dell'Università diper spedire gli studenti nella piazza. Vi ricordate le manifestazioni del governatore De Luca e dei sindaci con la fascia tricolore? E la Costituzione usata come manifesto di partito dalla magistratura? Come se ci fosse la Repubblica, che è di tutti, che si ribella contro una parte, ossia il governo. Ma in realtà è il contrario, queste sono forme di abuso deidi tutti gli italiani per polemiche di parte e interessi di partito. Ecco ildi parteper prendersi fondi (come nel caso di) eRepubblica. Il commento del direttore Tommaso