Non solo Campania | accordo nella maggioranza arrivano le nomine dei tg Rai

Tempo di lettura: 3 minutiRAID DI ISRAELE SULLA TREGUA, ‘ALMENO 220 MORTI A GAZA’IRAN: ‘TRUMP BELLIGERANTE’. HOUTHI RIVENDICANO NUOVO ATTACCOCrolla la tregua in Medio Oriente. Israele ha lanciato stanotte nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e respingere leproposte dei mediatori. Almeno 220 i morti e decine i feriti, secondo fonti palestinesi. Usa e Stato ebraico avvertono che si scatenerà “l’inferno” contro i terroristi. Teheran denuncia le parole “belligeranti” di Trump sul sostegno dell’Iran agli Houthi, minacciando “gravi conseguenze” in caso di aggressione Usa. I ribelli dello Yemen rivendicano intanto un terzo attacco alle portaerei americane nel Mar Rosso. Tajani riceve oggi il ministro degli Esteri siriano Shaibani.