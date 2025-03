Amica.it - Non solo agrumi: come fare il pieno di Vitamina C

Leggi su Amica.it

LaC è fondamentale per l’organismo, perché aiuta a rinforzare le difese naturali contro virus e batteri ed è un potente antiossidante che protegge le cellule dai danni dei radicali liberi e dallo stress ossidativo. Il nostro corpo, però, non la produce da, ed è per questo importante integrare la dieta quotidiana con alimenti che la garantiscano. Da sempre sappiamo che gline sono ricchi, ma non sono gli unici: ci sono molti altri alimenti che contengonoC, alcuni inaspettati.A cosa serve questaPrima di passare a elencare cibi e alimenti con cuiildiC, è bene ricordare quali sono le sue principali funzioni. Oltre a rafforzare il sistema immunitario e a contrastare l’invecchiamento delle cellule, laC favorisce la produzione di collagene, essenziale per pelle, ossa e articolazioni e migliora l’assorbimento del ferro dagli alimenti vegetali, funzione molto utile contro l’anemia.