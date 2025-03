Laverita.info - Non si evitano le alluvioni con le follie green

I danni da maltempo in Emilia Romagna e Toscana sono stati arginati grazie alla manutenzione dei fiumi e alle opere idrauliche. Come lo scolmatore di Pontedera, lungo 28 km, che ha permesso di ridurre la piena dell’Arno salvando le città dagli allagamenti. Vigili del fuoco bloccati in garage dai diktat verdi. La denuncia del comitato locale. Lo speciale contiene due articoli.