Ilrestodelcarlino.it - "Non gli piaceva apparire, aveva intuito"

Giorgio Bottaro non ha mai reciso il cordone ombelicale con la città che lo ha visto crescere ed è ancora legato al Basket Ravenna. Proprio con Piero Manetti e Roberto Vianello, allora vicepresidente del basket bizantino, ebbe la prima esperienza come dirigente: "Pochi lo sanno ma nel 1986 – racconta lo stesso Bottaro – iniziai con loro la mia carriera, poi nel marzo del 1987, ci separammo pur restando sempre in ottimi rapporti. Che dire di Roberto Vianello: con lui avevo un rapporto di grande affetto. Non glima come presidente era davvero speciale: non è mai entrato nelle scelte sportive pur essendo un grande appassionato. Si intromise solo nel 2012, ero tornato al Basket Ravenna ed eravamo in serie B: avevo costruito una buona squadra ma con appena 7giocatori senior e 3 junior.