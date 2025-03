Nino D’Angelo in Piazza del Plebiscito | annunciata una nuova data-evento a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il trionfale concerto-allo Stadio Maradona, il “ragazzo della curva B” raddoppia l’emozione nella sua città, aggiungendo l’11 settembre unaindelal suo tour estivo “I Miei Meravigliosi Anni ’80 Estate 2025”.L’onda di entusiasmo generata dal bagno di folla dello scorso giugno non si è ancora placata, eè pronto a riabbracciare la suain uno scenario ancora più iconico: la maestosadel. L’annuncio di questa, attesissimaarriva come un regalo per i suoi numerosissimi fan, desiderosi di rivivere le emozioni di una carriera straordinaria, costellata di successi indimenticabili.L’11 settembre, la storicapartenopea si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, pronta ad accogliere le note di hit intramontabili come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e l’ormai ufficiale inno delCalcio, “”.