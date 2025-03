Formiche.net - Niente Difesa comune senza eurobond. Draghi avvisa l’Europa

è oggi più sola di quanto si possa credere. E continuare su questa rotta vuol dire andare a schiantarsi sul mitologico iceberg. Poco dopo le 10 di mattina, Marioha preso la parola al Senato, nella Sala Koch, davanti a ben tre commissioni. Al centro della sua audizione, una quarantina di minuti, come raccontato ieri da Formiche.net, il suo ormai famoso Rapporto sulla competitività.PENSARE CONTINENTALEPunto di partenza: superare i modelli nazionali e cominciare a “pensare continentale”. Perché “la nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l’invasione dell’Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l’Unione.è oggi più sola nei fori internazionali, come è accaduto di recente alle Nazioni Unite, e si chiede chi difenderà i suoi confini in caso di aggressione esterna, e con quali mezzi”, ha premesso l’ex presidente della Bce.