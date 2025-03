Vanityfair.it - Nicole Travolta: «Sono stata dipendente dallo shopping. Mi sono ritrovata senza marito, senza soldi, senza lavoro, ma con un mucchio di scarpe. Il mio cognome? Non mi pesa più»

Leggi su Vanityfair.it

Essere nipoti di John, significa avere molti occhi addosso. Ma la vita dell'attrice èdiversa da come si potrebbe immaginare: problemi finanziari,compulsivo e ansia. Come racconta ora nel suo spettacolo comico,is doing alright, e in quest'intervista