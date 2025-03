Dilei.it - Nicole Mazzocato rivela: “Ecco perché ho negato la gravidanza”

Leggi su Dilei.it

ha detto basta e ha deciso di raccontare la sua verità, senza filtri e senza freni, su Instagram. L’influencer ha ripercorso le sue gravidanze e il circo mediatico che le è stato costruito attorno. Soprattutto, raccontasi è ritrovata nella posizione di mentire riguardo la sua terza. Lo fa senza filtri, e con un elegante tailleur nero con maglia nera semitrasparente.“Anno 2022, quando io rimango incinta per la prima volta del mio primo figlio Paolo, ho avuto subito delle complicazioni verso il terzo, quarto mese”, racconta. Come se non bastasse la difficoltà della gestazione, la notizia della suaviene divulgata nel peggior momento possibile: mentre lei è a letto per due distacchi della placenta. “Ci rimango male, ma decido di non dire niente”, ammette.