Lanazione.it - Nicola Lacorte debutta in Formula 3 a Melbourne: un esordio tra difficoltà e crescita

Pisa, 18 marzo 2025 - Il giovane pilota pisanoha fatto il suonel campionato di3 sul circuito di, segnando un importante passo nella sua carriera automobilistica. Classe 2007 e già membro dell'Academy della squadra francese di1 Alpine,è stato annunciato lo scorso autunno come pilota del team DAMS Lucas Oil per la stagione 2025, dopo aver gareggiato nella serie europea diRegional con l'italiana Trident nel 2024. La prima gara del weekend australiano ha vistopartire dalle retrovie, a causa di qualifiche difficili in un gruppo estremamente compatto. Nonostante la posizione sfavorevole, il giovane italiano ha dimostrato grande determinazione, mettendo in scena una rimonta aggressiva e riuscendo a risalire fino alla 16esima posizione, miglior italiano al traguardo.