Newlat risultati oltre le attese | nel 2024 l’utile sale a 1423 mln +53% il fatturato a 28 mld

Food archivia ilcon un utile netto consolidato combined pari a 142,3 milioni, in crescita del 5,3% rispetto all’esercizio precedente. E’ quanto emerge al termine del Consiglio di amministrazione della società, riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, che ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato inerenti all’esercizio. Nel, la società ha registrato ricavi consolidati combined pari a 2,77 miliardi di euro, in linea con l’esercizio precedente, un Ebitda normalizzato combined pari a 177,6 milioni di euro e un Ebitda margin normalizzato combined del 6,4%. Il risultato operativo consolidato combined del Gruppo è pari a 194,5 milioni di euro, in miglioramento del 10,1% rispetto al dato registrato l’esercizio precedente, pari a 176,7 milioni di euro e una generazione di cassa record, con il free cash flow pari a 197 milioni di euro, addirittura superiore all’Ebitda combined.