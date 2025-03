Ilgiorno.it - Neuroscienze al Manzoni: dialogo con Andrea Bariselli

Leggi su Ilgiorno.it

Appuntamento stasera alle 20.30, al teatrodi Monza, con(psicologo e neuroscienziato), con la conferenza “L’errore di prospettiva: il mondo e il futuro visto dalle“. Modera Dario Lessa. Si parlerà di come, sfruttando le nuove tecnologie e le, sia possibile comprendere il sottile e complesso legame tra noi esseri umani e l’ambiente che ci circonda. La complessità è ovunque, noi stessi lo siamo. Eppure la nostra ignoranza sul fenomeno della complessità è abissale. Con l’avvento della elaborazione elettronica dei dati è diventato possibile trattare efficacemente quantità enormi d’informazioni. Anche la bellezza è ovunque e, così come la complessità, necessita di strumenti per essere abbracciata. L’evento è promosso dall’associazione “Generazione Senior“, nell’ambito del ciclo di conferenze “Umanamente“.