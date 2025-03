Laspunta.it - Nettuno, chiuso il Barberini, tutti a Villa Albani, in una struttura praticamente impraticabile.

I lavori di rizione del Poliambulatorio “U.” stanno creando disagi ai cittadini, costretti a spostarsi presso la sede diper usufruire di servizi essenziali come il centro prelievi e l’ufficio scelta e revoca del medico. Proprio poche settimane fa avevamo documentato, come laspunta.it la situazione dei locali dial limite della praticabilità. Ora questi locali dovranno ospitare anche i cittadini diche hanno visto chiudere il Poliambulatorio.La chiusura temporanea dellaha generato malcontento tra gli utenti, molti dei quali lamentano scarsa comunicazione da parte della ASL Roma 6 e difficoltà logistiche nel raggiungere la nuova sede.A destare perplessità non è solo l’interruzione dei servizi, ma anche la gestione dei fondi stanziati per l’opera.