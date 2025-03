Liberoquotidiano.it - "Nessuna soluzione possibile": disperazione a "Repubblica", ecco cosa rivela il sondaggio Demos

Una doccia fredda, gelata, arriva per Elly Schlein. Unboccia una volta per tutte la possibilità di dar vita a un campo largo. La rilevazione, che testa le varie possibilità di alleanza per il Pd, vede l'insufficienza in tutte le opzioni. Il quesito infatti è: "Quale giudizio esprime, su una scala da 1 a 10, su ciascuna delle seguenti alleanze?". Il risultato? Nessun tipo di alleanza raggiunge la sufficienza. La prima sondata da Ilvo Diamanti per le colonne diè quella di un'alleanza tra Pd e M5S: gli elettori Pd danno un giudizio favorevole del 58 per cento, quelli pentastellati del 55, quelli di Azione, Italia Viva e +Europa del 30. La seconda esplora il caso di un'alleanza tra Pd e "partiti di centro come Azione, Italia Viva e +Europa". Meno della metà degli elettori dem è favorevole: il voto è 48.