Nessun progresso nei negoziati, Gaza rivede l’incubo della guerra

Malgrado iproseguano senza sosta, la ripresa delle ostilità nella Striscia diappare ormai imminente. Lo stallo nelle trattative tra Hamas e Israele persiste: la delegazione di negoziatori di Tel Aviv è tornata dal Cairo, dove aveva incontrato alti funzionari egiziani per discutere i termini dell’accordo di cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi, senza alcun risultato concreto. A riferirlo è il quotidiano israeliano Haaretz, citando una fonte anonima informata sui dettagli, secondo cui “non sono stati raggiunti progressi significativi per avvicinare le posizioni” di Israele e del movimento terroristico palestinese.Le trattative proseguiranno oggi, spostandosi dal Cairo a Doha, in Qatar, dove è attesa la delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya per discutereproposta dell’inviato americano Steve Witkoff.