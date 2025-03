Iltempo.it - Neonata trasportata dal Marocco in una busta di plastica: volevano venderla

Comprata dalla madre biologica,in un sacchetto diin Italia e offerta a chi fosse disposto a spendere per lei la cifra maggiore. È questa la terribile storia di unache è arrivata nella nostra Penisola dal. La Polizia di Stato di Torino, lo scorso 12 marzo, ha eseguito un provvedimento di fermo a carico di due marocchini, marito e moglie, indagati di aver introdotto illegalmente dalin Italia una bambina appena nata. Nella medesima circostanza sono stati arrestati altri due loro connazionali per favoreggiamento personale in quanto, al fine di eludere le investigazioni, favorivano direttamente la permanenza illegale della minore sul territorio nazionale. La complessa attività investigativa ha preso avvio a seguito di una segnalazione arrivata in Procura che una famiglia marocchina, residente a Torino, aveva ospitato per qualche settimana una, estranea a quel nucleo familiare, con l'intenzione dia terzi.