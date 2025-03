Neonata portata dal Marocco in una busta della spesa | volevano venderla

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino, 18 marzo 2025 – Trasin nave del, tenuta in una: cosìvendere unain Italia, due cittadini marocchini, marito e moglie. La Polizia di Stato di Torino, lo scorso 12 marzo, ha eseguito un provvedimento di fermo a loro carico, indagati di aver introdotto illegalmente una. Nella medesima circostanza sono stati arrestati altri due loro connazionali per favoreggiamento personale per aver favorito la permanenza illegaleminore sul territorio nazionale.Le indaginiLe indagini sono iniziate dopo una segnalazione arrivata in Procura che una famiglia marocchina, residente a Torino, aveva ospitato per qualche settimana una, estranea a quel nucleo familiare, con l’intenzione dia terzi.La notizia è stata confermata da una serie di circostanze.