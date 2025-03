Metropolitanmagazine.it - Neonata nascosta in una busta e portata in Italia per essere venduta: arrestate quattro persone

Succede a Torino: una coppia, uomo e donna, hanno portato illegalmente una bambina nata ad agosto, per poterla poi rivendere. Lasarebbe dovutadopogiunta inin unadi plastica, di quelle per la spesa. L’ipotesi investigativa sostiene che ad acquisire la bambina sarebbe dovutauna famiglia.“Save the baby”, l’operazione per recuperare laSecondo l’operazione “Save the baby”, che sarebbe partita il 12 marzo, la bambina è arrivata ina ottobre,in unadella spesa. L’uomo e la donna arrestati l’hanno trasin maniera clandestina su una nave partita da Tangeri. La lunghezza e la fatica del viaggio avevano dato problemi alla bimba: una volta arrivata a Torino, la donna l’avevain ospedale pervisitata.