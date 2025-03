News.robadadonne.it - Neonata nascosta in una busta della spesa per essere venduta: l’orrore scoperto a Torino

Leggi su News.robadadonne.it

L’hanno fatta viaggiare in nave del Marocco, trasportandola in una, con l’intenzione di rivenderla una volta arrivati in Italia; due marocchini, marito e moglie, sono stati posti in stato di fermo lo scorso 12 marzo dalla polizia di, con l’accusa di aver introdotto in maniera illegale sul territorio italiano una. Nello stesso contesto sono stati arrestati altre due connazionali per favoreggiamento personale, e per aver favorito la permanenza illegaleminore sul territorio nazionale.A far partire le indagini una segnalazione arrivata in Procura secondo cui una famiglia marocchina, residente nel capoluogo piemontese, ospitava da qualche settimana unaestranea al nucleo familiare, con l’intenzione di rivenderla. A dare credito a questa ipotesi varie circostanze come, ad esempio, il fatto che la bimba, che si presumenata ad agosto del 2024, sia arrivata in Italia lo scorso ottobre su una nave proveniente da Tangeri, senzaregistrata nella lista dei passeggeri ma, come detto, viaggiando in una