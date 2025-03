Agi.it - Neonata nascosta e venduta dal Marocco all'Italia. Quattro arresti a Torino

Leggi su Agi.it

AGI - Hanno portato illegalmente unainper venderla. Ma una indagine polizia di, su delega della procura, ha portato a un provvedimento di fermo di pm a carico di marito e moglie di cittadinanza marocchina. In arresto, inoltre, in flagranza di reato, un'altra coppia di loro connazionali per favoreggiamento personale. L'indagine è nata da una segnalazione in procura sul fatto che una famiglia marocchina residente aaveva ospitato per qualche settimana unaestranea a quel nucleo familiare con l'intenzione di darla ad altri. Una notizia confermata da una serie di elementi che hanno fatto emergere come la bambina fosse giunta incon la donna della coppia fermata a ottobre scorso su una nave proveniente da Tangeri. Il piano per la vendita La piccola, presumibilmente nata ad agosto 2024, non era stata registrata nella lista passeggeri, ed era stata messa in una busta della spesa.