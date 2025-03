Unlimitednews.it - Neonata dal Marocco a Torino per essere venduta, quattro arresti

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Era arrivata in Italia lo scorso ottobre a bordo di una nave proveniente da Tangeri. La piccola, nata presumibilmente nel mese di agosto, era stata trasportata in una busta della spesa, senzaregistrata nella lista dei passeggeri, persuccessivamente. Per questo motivo, la Polizia di Stato del capoluogo piemontese ha arrestatopersone: due cittadini marocchini, marito e moglie, per aver introdotto illegalmente dalin Italia una, insieme ad altri due connazionali per il reato di favoreggiamento personale, poiché hanno favorito illegalmente la permanenza dellasul territorio nazionale. Questo è l’esito dell’operazione di Polizia denominata “Save the Baby”.Fonte video: Poliziapc/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo