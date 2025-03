Iodonna.it - Nella serie "With Love, Meghan", la duchessa di Sussex svela la sua ricetta per un bagno relax. Un mix di sali e oli essenziali. Forti, anche fin troppo

Markle è recentemente tornata al centro della scena con, progetto targato Netflix che la segue nelle sue attività quotidiane e celebra l’arte dell’ospitalità. Non apprezzato da tutti (in molti giudicano fuorviante la sua immagine di perfetta housewife), il docu-film diMarkle è stato inoltre oggetto di discussione () in fatto di bellezza per via della particolare “” per ilrilassante proposta dall’ex attrice.Markle: ondata di critiche sullatv, ma Netflix annuncia la seconda stagione Xe doccia, i prodotti giusti guarda le fotoMarkle e la suaper il“salato”sua nuovaNetflix,Markle vuole mostrarci il suo lato più accogliente, quello della perfetta padrona di casa.