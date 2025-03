Amica.it - Nel film “Il coupon della felicità” c’è anche Pier Luigi Bersani

(askanews) – Presentato al 41esimo TorinoFestival, arriva in streaming su CG Collection, il canale di CG Entertainment disponibile su Prime Video, e sulla piattaforma CGtv.it, Ilfelicità di Agostino Ferrente.Il, scritto e diretto dal regista vincitore del David di Donatello per Selfie, è interpretato da Andrea Satta (Tetes de Bois), Milena Vukotic,, Mariagrazia Calandrone e Paolo Lombardi.Ambientato nella Roma semi-deserta d’agosto, racconta di Andrea, stralunato e romantico individuo che vive la sua vita solitaria come unin bianco e nero, si avventura in bici, incrociando anziani e stranieri che non possono permettersi la vacanza, per raggiungere il suo supermercato del cuore: deve accumulare i punti per ilFelicità. Ma se, tra incontri magici, peripezie e accadimenti bizzarri e surreali, raggiungere la felicità è un sogno, inseguirla può rivelarsi un incubo.