Nel 2020 un fattorino ritira tre tazze di tè bollente dalla nota catena di caffetterie | una di queste però era chiusa male

Una tazza di tèè costata cara a Starbucks. La celebrediè stata condannata a risarcire con 50 milioni di dollari uncaliforniano, Michael Garcia, rimasto gravemente ustionato dopo che una delle bevande che stavando al drive-through si è rovesciata in grembo. L’incidente, avvenuto nel, ha lasciato l’uomo con danni permanenti e la giuria ha ritenuto Starbucks responsabile per negligenza. Tè e tisane invernali, come sceglierle e prepararle per lenire i malanni di stagione guarda le foto L’incidente al drive-through di StarbucksL’8 febbraio, Michael Garcia stavando tre tè caldi da un punto vendita Starbucks a Los Angeles, mentre lavorava comeper Postmates, un servizio di consegna di cibo e bevande a domicilio.