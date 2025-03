Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, intervista a Patrizia Pellegrino: “Cercherò di divertire il pubblico, con le mie colleghe nessuna rivalità. La televisione mi ha snobbata quando mi sono messa al servizio del teatro”

Da sabato 22 marzo Carlo Conti sarà al timone di un nuovo programma “Ne”. Il cast, completamente al femminile, è composto da showgirl che hanno avuto grande successo negli anni 80-90. Tra queste ritroviamo.Noi di SuperGuida TV l’abbiamota in esclusiva. Laci ha raccontato come si sta preparando a questa nuova avventura: “Non mi aspettavo che fosse così tanto faticoso ma iouna combattente.di dare il mio meglio in assoluto per poter fare una bella figura eilperché questo è il senso del programma. Io lo sto prendendo come un gioco,una professionista perché43 anni che lavoro ma non avverto la tentazione di dover vincere a tutti i costi. Sto davvero imparando molto, ho anche ricominciato a ballare”.