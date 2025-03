Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, ecco come funziona

Ne, il nuovo show talent condotto da Carlo Conti, sta per iniziare. Sabato 22 marzo 2025, in prima serata su Rai 1, dieci agguerrite showgirl sono pronte ad affrontarsi sul palco per cimentarsi, nuovamente, nel varietà. Ma qual è il meccanismo del nuovo programma tutto italiano?Le prove di ciascuna puntataNel corso di ciascuna puntata, le dieci showgirl daranno via a cinque prove: CantoBalloMusicalIntervisteSfida a sorpresaIn ogni sfida si scontreranno due concorrenti. Le sfide verranno poi giudicate non soltanto dalla Super Giuria – composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano – ma anche dalle altre otto star rimanenti che non hanno disputato quella specifica gara.Un meccanismo simile a quello utilizzato a Ora o Mai Più con i tutor, chiamati ad esprimersi su tutti quanti tranne i loro allievi.