Fanpage.it - Né Olly, né Corsi, su TikTok domina Giorgia: i dati sul social premiano anche Settembre

Leggi su Fanpage.it

Sono passati 31 giorni dalla fine di Sanremo 2025 ed è possibile fare un primo bilancio della performance dei brani del Festival su: in vettacon La Cura Per Me, sorpresacon Vertebre.