Né Inter né Real | accordo totale per Nico Paz

Leggi su Sportface.it

perPaz: nénéMadrid, deciso il futuro del fantasista del Como. Ecco dove sarà l’anno prossimo l’argentinoUno degli uomini mercato più discussi delle ultime settimane è sicuramentePaz. Il fantasista del Como ha mostrato in questa stagione il perché si parla di lui come di un possibile crack. Naturalmente sotto alcuni aspetti ha ancora molto da migliorare, come ad esempio in zona gol, dove deve essere più freddo. Ma per un classe 2004 questi sono problemi relativi. Intanto su di lui sono finiti gli occhi del grande calcio europeo.Come noto ilMadrid, club dal quale proviene, continua a monitorarlo con grande attenzione in quanto l’ha venduto al Como per 6 milioni di euro la scorsa estate ma ha anche inserito nell’una clausola con la quale può riprendersi quando vorrà l’argentino ad una cifra tutto sommato molto bassa.