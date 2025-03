Oasport.it - NBA, i risultati della notte (18 marzo): Fontecchio fa volare Detroit, vincono i Lakers

Si sono disputati questaben 10 incontri dell’NBA, con diverse sfide molto interessanti. A partire dalla trasferta dei Pistons dia New Orleans, passando per lo scontro tra Golden State e Denver, finendo con la sfida tra idi LeBron e Doncic contro i San Antonio Spurs. Ecco come è andata.Tornano a correre iPistons che superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 81-127. Dominano i Pistons, che avevano perso 4 delle ultime 6 partite, e lo fanno guidati da un Cade Cunningham che ha segnato 24 punti e fornito otto assist, ma anche da un grande Simone, che ha contribuito con 23 punti per. Per i Pelicans, Zion Williamson ha segnato 30 punti, ma non basta a New Orleans che ha perso per la settima volta nelle ultime otto partite. Vittoria netta anche per i New York Knicks che superano i Miami Heat 116-95, in un match dove la formazioneFlorida guida per un tempo, ma poi i Knicks escono alla distanza, grazie ai 28 punti di Mikal Bridges, ai 23 di Karl-Anthony Towns e alla tripla doppia di Josh Hart con 12 punti, 11 assist e 13 rimbalzi.