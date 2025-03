Lapresse.it - Nba, Denver sbanca Golden State. Reaves guida i Lakers

Leggi su Lapresse.it

Privi di Nikola Jokic, Jamal Murray e Christian Braun, iNuggets vengono trascinati da un grande Aaron Gordon e vincono in casa deiWarriors. Austinè il migliore deinella netta vittoria su San Antonio, mentre Miami perde anche a New York ed entra in piena crisi. Simone Fontecchio è invece protagonista con 23 punti, massimo stagionale, per i Pistons che passeggiano a New Orleans. Houston e Indiana vincono al supplementare le sfide con Philadelphia e Minnesota, mentre Sacramento batte Memphis.Di seguito tutti i risultati della notte Nba: New York Knicks-Miami Heat 116-95; New Orleans Pelicans-Detroit Pistons 81-127; Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers 130-132 (OT); Houston Rockets-Philadelphia 76Ers 144-137 (OT); Utah Jazz-Chicago Bulls 97-111; Portland Trail Blazers-Washington Wizards 112-97; Phoenix Suns-Toronto Raptors 129-89; Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 132-122;Warriors-Nuggets 105-114; Los Angeles-San Antonio Spurs 125-109.