NBA | Denver batte Golden State senza Jokic Fontecchio super contro New Orleans

Leggi su Sportface.it

Si ferma in maniera brusca la striscia di vittorie deiWarriors, che nella notte di NBA 2024/2025 cadono in casaNuggets. I Warriors, dopo sette vittoria di fila, vengono sorpresi dai Nuggets che giocano una grande partita di squadra nonostante le assenze di Nikola, Jamal Murray e Christian Braun. Il peso dell’attacco di, quindi, è sulle spalle di Aaron Gordon, che risponde con il season-high da 38 punti e 6 rimbalzi, con il 61% dal campo (14/23). Nei momenti cruciali, decisivo anche Russell Westbrook, che si porta a casa una tripla doppia da 12 punti, 12 rimbalzi e 16 assist. Per i Warriors, invece, Jimmy Butler ne mette 23 e Stephen Curry 20, ma l’8/33 da tre si fa sentire in negativo nella lunga rincorsa.Nella notte brilla anche la stella di Simone, che sfodera un’altra bella prestazione con i Detroit Pistons, vincenti per 81-127 in casa dei NewPelicans.